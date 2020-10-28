До кінця шостого року окупації Крим жителі півострова раптом перейнялися доказом законності референдуму 2014-го

Так, завзята агітаторка за російський Крим Тетяна Карацуба Саїд-Бурхан з Коктебеля вибухнула постом обурення в соцмережі, пише блогер Кримський бандерівець.

"Хочу звернутися до адміністративних органів Криму. Чи можете ви виставити на офіційному сайті договір про входження Криму до складу рф - з повними підписами синім чорнилом і синьою печаткою Криму? Моя думка: Крим не увійшов до складу рф. Держдума схвалила і підписала договір про входження Криму, але Крим так і не підписав цього документа. На цій підставі статус Криму юридично не підтверджений ніким, а значить, залишається в складі України. Кримське керівництво, кероване ГРУ, почало виселення людей з Криму. Це початок депортації?",- цікавиться вона.

Блогер додав, що окупанти вже депортували з півострова тисячу кримчан.

"Осяяння? Ватяна громадська діячка з Коктебеля сита камінням з неба", - написав він.

"А чого її плющить? Знову у когось росіюшка щось віджимає?", "Камені з неба занадто великі виявилися", "згадали про права. Їх у них вже немає. Вони хотіли померти на Росії – їм і допомагають", "він і так у складі УА, тільки окупований і в дорогій для Раїсі оренді", "вони хочуть вважати себе сквоттерами, адже ті ніякої оренди не платять", – іронізують у коментарях.

Нагадаємо, окупація Криму і Донбасу обернулася масштабною катастрофою для Росії.

Як повідомляла Politeka, окупанти наприкінці жовтня влаштували в Керчі заплив до Дня перемоги.

Також Politeka писала, що знаменитий російський боксер вирішив побудувати будинок в Криму і поплатився.