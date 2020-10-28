Барак Обама, будучи президентом США, міг не допустити анексії Криму Росією, однак не зробив цього

Як передає Politeka, про це сказав американський військовий, капітан 1-го рангу, представник Північноатлантичного альянсу в РФ Гаррі Табах в програмі "Христя TALK".

Так, за словами військового США, шість років тому Барак Обама, який на той час займав посаду американського президента, мав усі важелі для того, щоб не допустити анексії Криму, проте допустив окупацію українського півострова.

"Обама після Грузії відправив Клінтон з червоною кнопкою перезавантаження, Абхазія - чорт з ними, найголовніше - у нас буде дружба з Путіним. І Путін потім сказав: спасибі, друже, ти слабак, і я тепер візьму Крим", - заявив офіцер.

Він також нагадав, що у 2014 році американський Конгрес прийняв рішення про надання Україні летального зброї, протесаме Барак Обама наклав на нього вето.

"Обама багато чого міг. Він був президентом найбільшої ядерної держави в світі, від якої залежить економіка всього світу. Багато чого залежить у всьому світі від нього, від президента США", - наголосив він, додавши, що замість цього глава Білого Дому "дав Путіну зелене світло" на окупацію українського півострова.

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