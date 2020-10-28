Барак Обама, будучи президентом США, мог не допустить аннексии Крыма Россией, однако не сделал этого

Как передает Politeka, об этом сказал американский военный, капитан 1-го ранга, представитель Североатлантического альянса в РФ Гарри Табах в программе "Христя TALK".

Так, по словам военного США, шесть лет назад Барак Обама, который в то время занимал пост американского президента, имел все рычаги для того, чтобы не допустить аннексии Крыма, однако допустил оккупацию украинского полуострова.

"Обама после Грузии отправил Клинтон с красной кнопкой перезагрузки, Абхазия - черт с ними, самое главное - у нас будет дружба с Путиным. И Путин потом сказал: Спасибо, дружище, ты слабак, и я теперь возьму Крым", - заявил офицер.

Он также напомнил, что в 2014 году американский конгресс принял решение о предоставлении Украине летального оружия, однако Барак Обама наложил на него вето.

"Обама многое мог. Он был президентом крупнейшей ядерной державы в мире, от которой зависит экономика всего мира. Многое зависит во всем мире от него, от президента США", - подчеркнул он, добавив, что вместо этого глава Белого Дома "дал Путину зеленый свет" на оккупацию украинского полуострова.

Напомним, Россия собирается обеспечить крымчан сточными водами.

Как сообщала Politeka, крымчане пожаловались на отвратительную медицину.

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