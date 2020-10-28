П'яний священик влаштував ДТП у Кривому Розі
Про це повідомляє місцевий новинний портал "Перший Міський".
Аварія сталася 27 жовтня. За кермом Skoda перебував нетверезий служитель церкви, а в машині біля узбіччя-мати з дитиною 4,5 років . Жінка отримала множинні травми, її госпіталізували.
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Жінка скаржилася фельдшерам, що стала погано бачити на ліве око.
На щастя, дитина залишилася ціла, а батюшка відбувся лише переляком. Також він зізнався, що перед тим як сісти за кермо пив алкоголь.
Раніше ми повідомляли, що в Нацполіції духовним настоятелем став священик, який надавав житло і фінансування бойовикам "ДНР".
Нагадаємо, бойовик з "трибуналу Гіркіна" вирушив "на концерт Кобзона": викрили в тортурах і стратах українців.
Як повідомляла Politeka, скандал розгорівся у верхівці "ДНР", Пушилін пішов наперекір Басуріну.
Також Politeka писала, що російський найманець побив шишку з "ДНР" Басуріна в ресторані Донецька.