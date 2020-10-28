П'яний священик влаштував ДТП у Кривому Розі

Про це повідомляє місцевий новинний портал "Перший Міський".

Аварія сталася 27 жовтня. За кермом Skoda перебував нетверезий служитель церкви, а в машині біля узбіччя-мати з дитиною 4,5 років . Жінка отримала множинні травми, її госпіталізували.

Жінка скаржилася фельдшерам, що стала погано бачити на ліве око.

На щастя, дитина залишилася ціла, а батюшка відбувся лише переляком. Також він зізнався, що перед тим як сісти за кермо пив алкоголь.

Раніше ми повідомляли, що в Нацполіції духовним настоятелем став священик, який надавав житло і фінансування бойовикам "ДНР".

Як розповіла релігійна оглядачка Тетяна Деркач, протоієрей УПЦ МП Олег Хижняков з міста Слов'янська Донецької області зараз дає духовні настанови українським правоохоронцям, а в 2014 році він освячував бойові прапори тодішнього ватажка бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна.