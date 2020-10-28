Пьяный священник устроил ДТП в Кривом Роге

Об этом сообщает местный новостной портал "Первый Городской".

Авария произошла 27 октября. За рулём Skoda находился нетрезвый служитель церкви, а в машине у обочины – мать с ребёнком 4,5 лет . Женщина получила множественные травмы, её госпитализировали.

Женщина жаловалась фельдшерам, что стала плохо видеть на левый глаз.

На счастье, ребенок остался цел, а батюшка отделался лишь испугом. Также он признался, что перед тем как сесть за руль пил алкоголь.

Ранее мы сообщали, что в нацполиции духовным настоятелем стал священник, который предоставлял жилье и финансирование боевикам "ДНР".

Как рассказала религиозная обозревательница Татьяна Деркач, протоиерей УПЦ МП Олег Хижняков из города Славянска Донецкой области сейчас дает духовные наставления украинским правоохранителям, а в 2014 году он освящал боевые флаги тогдашнего главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина.