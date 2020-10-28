Пьяный священник устроил ДТП в Кривом Роге
Об этом сообщает местный новостной портал "Первый Городской".
Авария произошла 27 октября. За рулём Skoda находился нетрезвый служитель церкви, а в машине у обочины – мать с ребёнком 4,5 лет . Женщина получила множественные травмы, её госпитализировали.
Как выглядели Алла Пугачева, София Ротару, Цой и другие легенды на своих свадьбах: редкие фото
Шальная Волочкова без стыда задрала юбку до небес: "Мой вам подарок"
Как выглядит копия Заворотнюк, ради которой развелся Жигунов, сходство потрясает: "Вы шикарная пара"
Кароль едва вместила декольте в бесстыжее платье, Горбунов пытался смотреть в глаза: "Тина сверху, Юра снизу"
Женщина жаловалась фельдшерам, что стала плохо видеть на левый глаз.
На счастье, ребенок остался цел, а батюшка отделался лишь испугом. Также он признался, что перед тем как сесть за руль пил алкоголь.
Ранее мы сообщали, что в нацполиции духовным настоятелем стал священник, который предоставлял жилье и финансирование боевикам "ДНР".
Напомним, боевик из "трибунала Гіркіна" отправился "на концерт Кобзона": уличили в пытках и казнях украинцев.
Как сообщала Politeka, скандал разгорелся в верхушке "ДНР", Пушилин пошел наперекор Басурину.
Также Politeka писала, что российский наемник избил шишку из " ДНР " Басурина в ресторане Донецка.