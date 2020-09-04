На Донбасі помер бойовик, який брав участь у катуваннях українських військових

Про це повідомляє Politeka з посиланням на офіцера ЗСУ і військового блогера Анатолія Штірліца.

Так, відомо, що 3 вересня "самоліквідувався" бойовик Олександр Зюбанов з позивним "Зубр".

"3.09.2020 Олександр "Зубр" Зюбанов пішов на концерт Кобзона, квиток коштував 200 рублів. Самоліквідація. Брав участь в тортурах українських воїнів", - повідомляє Штірліц.

Слід зазначити, що Зюбанов є в базі "Миротворця". На його сторінці вказано, що бойовик був причетним до катувань і вбивств українських громадян.

Зюбанов був заступником начальника відділу 6-го управління "МДБ ДНР". Він народився в російському Ростові-на-Дону, проживав у Павлограді Дніпропетровської області. Зюбанову було 45 років.

На сторінці "Миротворця" є посилання на журналістський матеріал, в якому викривається діяльність "військових трибуналів", організованих Ігорем Гіркіним.

Бойовики під керівництвом Гіркіна, в тому числі і Зюбанов, ухвалювали смертні вироки в ОРДЛО.

Наприклад, мешканця Слов'янська Олексія Пічку розстріляли через звинувачення сусіда у крадіжці. Ще двох українців, які воювали на боці бойовиків – Дмитра Славова і Миколу Лук’янова – заарештували їхні ж товариші по зброї. Є дані, що принаймні ще троє інших чоловіків, не згаданих у знайдених документах, імовірно, були страчені "трибуналом Гіркіна".

Страти були також за проукраїнську позицію. Зокрема, в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону Гіркін розповів, що у квітні 2014 року наказав стратити 42-річного члена міськради Горлівки Володимира Рибака, який намагався замінити прапор сепаратистів на будинку міськради на прапор України. Ще двоє страчених – студенти, 19-річний Юрій Поправка і 25-річний Юрій Дяковський.

Нагадаємо, командир бойовиків розповів про бажання розстріляти Гіркіна.

Як повідомляла Politeka, скандал розгорівся у верхівці "ДНР", Пушилін пішов наперекір Басуріну.

Також Politeka писала, що російський найманець побив шишку з "ДНР" Басуріна в ресторані Донецька.