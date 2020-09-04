На Донбассе умер боевик, который принимал участие в пытках украинских военных

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на офицера ВСУ и военного блогера Анатолия Штирлица.

Так, известно, что 3 сентября "самоликвидировался" боевик Александр Зюбанов с позывным "Зубр".

"3.09.2020 Александр "Зубр" Зюбанов пошел на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей. Самоликвидация. Участвовал в пытках украинских воинов", - сообщает Штирлиц.

Следует отметить, что Зюбанов есть в базе "Миротворца". На его странице указано, что боевик был причастен к пыткам и убийствам украинских граждан.

Зюбанов был заместителем начальника отдела 6-го управления "МГБ ДНР". Он родился в российском Ростове-на-Дону, проживал в Павлограде Днепропетровской области. Зюбанову было 45 лет.

На странице "Миротворца" есть ссылка на журналистский материал, в котором разоблачается деятельность "военных трибуналов", организованных Игорем Гиркиным.

Боевики под руководством Гиркина, в том числе и Зюбанов, утверждали смертные приговоры в ОРДЛО.

Например, жителя Славянска Алексея Печку расстреляли из-за обвинений соседа в краже. Еще двух украинцев, воевавших на стороне боевиков – Дмитрия Славова и Николая Лукьянова – арестовали их же товарищи по оружию. Есть данные, что по крайней мере еще трое других мужчин, не упомянутых в найденных документах, вероятно, были казнены "трибуналом Гиркина".

Казни были также за проукраинскую позицию. В частности, в интервью журналисту Дмитрию Гордону Гиркин рассказал, что в апреля 2014 года он приказал казнить 42-летнего члена горсовета Горловки Владимира Рыбака, который пытался заменить флаг сепаратистов на здании горсовета на флаг Украины. Еще двое казненных - студенты, 19-летний Юрий Поправка и 25-летний Юрий Дяковский.

Напомним, командир боевиков рассказал о желании расстрелять Гиркина.

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