В "ДНР" бойовики влаштували чергове "полювання" на місцевих

Про це повідомляє Politeka з посиланням на блогера "Донецький бандерівець".

Так, за даними блогера, в окупованому Донецьку біля готелю "Рамада" бойовики зупиняють громадський транспорт і перевіряють документи у всіх чоловіків. При цьому в осіб чоловічої статі бойовики цікавляться, чи служили вони.

"Жити в дірі "прекрасно", - іронізував блогер.

На опублікованих знімках можна побачити, що чоловіки в формі і бронежилетах заходять в громадський транспорт та виводять звідти пасажирів. При цьому на вулиці опиняються тільки особи чоловічої статі - жінки залишаються в салоні.

Раніше повідомлялось, що за даними української розвідки, для комплектування підрозділів противника з території Росії в ОРДЛО продовжують прибувати найманці, які мають російське громадянство та які пройшли спеціальну підготовку в навчальних таборах Південного військового округу за окремими військово-обліковими спеціальностями. Зокрема, мова йде про снайперів, розвідників і зв'язківців.

Також відомо, що минулого тижня у з'єднання і частини окупантів з Росії були доставлені близько 700 тонн пального і шість вагонів з боєприпасами.

Нагадаємо, командир бойовиків розповів про бажання розстріляти Гіркіна.

Як повідомляла Politeka, скандал розгорівся у верхівці "ДНР", Пушилін пішов наперекір Басуріну.

Також Politeka писала, що російський найманець побив шишку з "ДНР" Басуріна в ресторані Донецька.