Росія перекинула на Донбас військову техніку, а також своїх снайперів і розвідників

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Міноборони України.

Так, відомо, що командування оперативного угруповання російських окупаційних військ на Донбасі нарощує боєздатність з'єднань і частин бойовиків, перекидаючи живу силу і боєприпаси на окуповані території Донетчини і Луганщини.

В українській розвідці повідомили, що через неконтрольовані Україною ділянки кордону РФ продовжує поставляти на окуповані території Донбасу озброєння, військову техніку та майно військового призначення.

"Минулого тижня у з'єднання і частини окупантів доставлені близько 700 тонн пального і шість вагонів з боєприпасами", - йдеться у повідомленні Мінооборони України.

Крім того, за даними розвідки, для комплектування підрозділів противника з території Росії продовжують прибувати найманці, які мають російське громадянство та які пройшли спеціальну підготовку в навчальних таборах Південного військового округу за окремими військово-обліковими спеціальностями. Зокрема, мова йде про снайперів, розвідників і зв'язківців.

Як відомо, з 27 липня 2020 року на Донбасі офіційно введено всеосяжне перемир'я, в рамках якого заборонені будь-які обстіли, а також задіяння снайперів і розвідки (в тому числі дронів).

Нагадаємо, бойовики зазнали колосальних втрат на Донбасі в останній день літа.

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