Поки на Донбасі де-юре режим повного припинення вогню, Росія використовує затишшя в своїх інтересах

В окуповані Донецьк і Луганськ знову потягнулися десятки вантажівок вантажопідйомністю 6-8 тонн, вміст яких невідомий, передає Діалог.UA з посиланням на дані International Human Rights Community - Special Monitoring Mission.

Так, з 24 по 28 серпня в ОРДЛО з території Російської Федерації в'їхали 32 вантажівки. Половина машин пішли в Донецьк, в Луганськ і Горлівку вирушили шість таких авто, в Новоазовськ і Шевченко – по дві.

За інформацією спостерігачів, номенклатура вантажу встановлюється.

На цьому потік вантажівок з Росії не припинився. 30 серпня в Донецьк приїхали ще вісім навантажених машин, які привезли невідомо які "подарунки" від окупантів.

Як відомо, росіяни тоннами завозять на Донбас озброєння і снаряди під виглядом гуманітарної допомоги у вантажівках з білими тентами. Також РФ відправляє на Донбас своїх військових, які курують бойові дії на сході України.

Раніше ми писали про те, що в Москві вже обговорюється припинення фінансування "Л/ДНР", і його мають намір припинити з 1 січня наступного року. Останнім часом РФ і так урізала грошову підтримку окупованих територій, проте в Кремлі щільно задумалися про те, щоб перевести їх на самофінансування. Гроші від РФ отримуватимуть тільки російські військові і, можливо, платитимуть пенсії.

Такі чутки чимало насторожили ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, який відмовляється вірити в подібний розвиток подій. Він вже заявив, що якщо Росія скасує фінансування, то "республіка" на своїх ресурсах просто не виживе.

Ми також писали про те, що російські найманці продовжують облаштовувати позиції на місцях, звідки пішли українські військові в рамках розведення сил.

Нагадаємо, у "ДНР" шахтарям заборгували понад 1 млрд і цинічно видали трохи їжі в свято.

Як повідомляла Politeka, Доній пояснив, чим небезпечні гучні заяви Кравчука для Кремля.

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