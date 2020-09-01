Пока на Донбассе де-юре режим полного прекращения огня, Россия использует затишье в своих интересах

В оккупированные Донецк и Луганск снова потянулись десятки грузовиков грузоподьемностью 6-8 тонн, содержимое которых неизвестно, передает Диалог.UA со ссылкой на данные International Human Rights Community - Special Monitoring Mission.

Так, с 24 по 28 августа в ОРДЛО с территории Российской Федерации въехали 32 грузовика. Половина машин пошли в Донецк, в Луганск и Горловку отправились шесть таких авто, в Новоазовск и Шевченко – по две.

По информации наблюдателей, номенклатура груза устанавливается.

На этом поток грузовиков из России не прекратился. 30 августа в Донецк приехали еще восемь груженых машин, которые привезли неизвестно какие «подарки» от оккупантов.

Как известно, россияне тоннами завозят на Донбасс вооружение и снаряды под видом гуманитарной помощи в грузовиках с белыми тентами. Также РФ отправляет на Донбасс своих военных, которые курируют боевые действия на востоке Украины.

Ранее мы писали о том, что в Москве уже обсуждается прекращение финансирования «Л/ДНР», и его намереваются прекратить с 1 января следующего года. В последнее время РФ и так урезала денежную поддержку оккупированных территорий, однако в Кремле плотно задумались о том, чтобы перевести их на самофинансирование. Деньги от РФ будут получать только российские военные и, возможно, будут платить пенсии.

Такие слухи немало насторожили главаря «ДНР» Дениса Пушилина, который отказывается верить в подобное развитие событий. Он уже заявил, что если Россия отменит финансирование, то «республика» на своих ресурсах просто не выживет.

Мы также писали о том, что российские наемники продолжают обустраивать позиции на местах, откуда ушли украинские военные в рамках разведения сил.

Напомним, в "ДНР" шахтерам задолжали более 1 млрд и цинично выдали немного еды в праздник.

Как сообщала Politeka, Доний объяснил, чем чреваты громкие заявления Кравчука для Кремля.

Также Politeka писала, что журналист Дроздов предложил забрать у жителей ОРДЛО украинское гражданство.