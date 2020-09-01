Россия перебросила на Донбасс военную технику, а также своих снайперов и разведчиков

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Так, известно, что командование оперативной группировки российских оккупационных войск на Донбассе наращивает боеспособность соединений и частей боевиков, перебрасывая живую силу и боеприпасы на оккупированные территории Донетчины и Луганщины.

В украинской разведке сообщили, что через неконтролируемые Украиной участки границы РФ продолжает поставлять на оккупированные территории Донбасса вооружение, военную технику и имущество военного назначения.

"На прошлой неделе в соединения и части оккупантов доставлены около 700 тонн горючего и шесть вагонов с боеприпасами", - говорится в сообщении Минообороны Украины.

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боевики, ДНР

Кроме того, по данным разведки, для комплектования подразделений противника с территории России продолжают прибывать наемники, у которых есть российское гражданство и которые прошли специальную подготовку в учебных лагерях Южного военного округа по отдельным военно-учетным специальностям. В частности, речь идет о снайперах, разведчиках и связистах.

боевики, Донбасс

Как известно, с 27 июля 2020 года на Донбассе официально введено полное перемирие, в рамках которого запрещены любые обстрелы, а также задействование снайперов и разведки (в том числе дронов).

Напомним, боевики понесли колоссальные потери на Донбассе в последний день лета.

Как писала Politeka, Россия отправила на Донбасс десятки машин с тайным грузом.

Также Politeka сообщала, что легендарная бригада вернулась после 7 месяцев боев на Донбассе, кадры.