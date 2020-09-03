В "ДНР" боевики устроили очередную "охоту" на местных
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на блогера "Донецкий бандеровец".
Так, по данным блогера, в оккупированном Донецке возле гостиницы "Рамада" боевики останавливают общественный транспорт и проверяют документы у всех мужчин. При этом у лиц мужского пола боевики интересуются, служили ли они.
"Жить в дыре "прекрасно", - иронизировал блогер.
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На опубликованных снимках можно увидеть, что мужчины в форме и бронежилетах заходят в общественный транспорт и выводят оттуда пассажиров. При этом на улице оказываются только лица мужского пола - женщины остаются в салоне.
Ранее сообщалось, что по данным украинской разведки, для комплектования подразделений противника с территории России в ОРДЛО продолжают прибывать наемники, которые имеют российское гражданство и которые прошли специальную подготовку в учебных лагерях Южного военного округа по отдельным военно-учетным специальностям. В частности, речь идет о снайперах, разведчиках и связистах.
Также известно, что на прошлой неделе в соединения и части оккупантов из России были доставлены около 700 тонн горючего и шесть вагонов с боеприпасами.
Напомним, командир боевиков рассказал о желании расстрелять Гиркина.
Как сообщала Politeka, скандал разгорелся в верхушке "ДНР", Пушилин пошел наперекор Басурину.
Также Politeka писала, что российский наемник избил шишку из "ДНР" Басурина в ресторане Донецка.