В "ДНР" боевики устроили очередную "охоту" на местных

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на блогера "Донецкий бандеровец".

Так, по данным блогера, в оккупированном Донецке возле гостиницы "Рамада" боевики останавливают общественный транспорт и проверяют документы у всех мужчин. При этом у лиц мужского пола боевики интересуются, служили ли они.

"Жить в дыре "прекрасно", - иронизировал блогер.

На опубликованных снимках можно увидеть, что мужчины в форме и бронежилетах заходят в общественный транспорт и выводят оттуда пассажиров. При этом на улице оказываются только лица мужского пола - женщины остаются в салоне.

Ранее сообщалось, что по данным украинской разведки, для комплектования подразделений противника с территории России в ОРДЛО продолжают прибывать наемники, которые имеют российское гражданство и которые прошли специальную подготовку в учебных лагерях Южного военного округа по отдельным военно-учетным специальностям. В частности, речь идет о снайперах, разведчиках и связистах.

Также известно, что на прошлой неделе в соединения и части оккупантов из России были доставлены около 700 тонн горючего и шесть вагонов с боеприпасами.

Напомним, командир боевиков рассказал о желании расстрелять Гиркина.

Как сообщала Politeka, скандал разгорелся в верхушке "ДНР", Пушилин пошел наперекор Басурину.

Также Politeka писала, что российский наемник избил шишку из "ДНР" Басурина в ресторане Донецка.