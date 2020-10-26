В окупованому Росією Криму виникла критична ситуація з коронавірусом - всі лікарні заповнені, і нових пацієнтів відмовляються приймати
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Крим. Реалії".
Так, 47-річний житель Сімферополя Руслан Москвін, за словами рідних, мав міцне здоров'я, однак помер за дев'ять днів хвороби.
Чоловік розповідав друзям, як з хрипами в легенях і температурою вище 39 градусів він благав бригаду "швидкої" забрати його до лікарні.
Жигунов покинув дружину заради нової "копії" Заворотнюк: скандальні деталі та фото розлучниці
Новий курс валют, урізання виплат і потужний вибух в Азовському морі - головне за ніч
Зірка "Дизель шоу" Булітко вразила вульгарним відео зі своєю "мамою": "Боже... Що стало з людьми? "
Перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди: "На більшій території..."
"Прошу: "Дівчата, заберіть мене". "Ні, - відповідають, - місць немає. Чекай. Якщо тест на ковід буде позитивний, тут вже Росспоживнагляд приїде, тебе забере". Вранці дзвоню на комп'ютерну томографію: три з половиною тисячі рублів коштує. "Нічим допомогти не можемо, черга аж тільки на суботу", - розповідав він друзям.
Однак до суботи Руслан не дожив і помер через три години після від'їзду чергової бригади "швидкої", яка так і не забрала його в лікарню.
При цьому ані рідні, ні журналісти кримських ЗМІ досі не побачили результати тесту на коронавірус Москвіна. У свідоцтві про смерть написано "неуточнена кардіоміопатія". Відомо, що у рідних Руслана діагностували вірусну пневмонію.
Нагадаємо, Росія збирається забезпечити кримчан стічними водами.
Як повідомляла Politeka, кримчани поскаржилися на огидну медицину.
Також Politeka писала, що окупанти в Криму злили небезпечні відходи в море, нікому немає діла: кричущі кадри.