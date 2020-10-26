Житель Сімферополя так і не дочекався томографії

В окупованому Росією Криму виникла критична ситуація з коронавірусом - всі лікарні заповнені, і нових пацієнтів відмовляються приймати

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Крим. Реалії".

Так, 47-річний житель Сімферополя Руслан Москвін, за словами рідних, мав міцне здоров'я, однак помер за дев'ять днів хвороби.

Чоловік розповідав друзям, як з хрипами в легенях і температурою вище 39 градусів він благав бригаду "швидкої" забрати його до лікарні.

"Прошу: "Дівчата, заберіть мене". "Ні, - відповідають, - місць немає. Чекай. Якщо тест на ковід буде позитивний, тут вже Росспоживнагляд приїде, тебе забере". Вранці дзвоню на комп'ютерну томографію: три з половиною тисячі рублів коштує. "Нічим допомогти не можемо, черга аж тільки на суботу", - розповідав він друзям.

Однак до суботи Руслан не дожив і помер через три години після від'їзду чергової бригади "швидкої", яка так і не забрала його в лікарню.

При цьому ані рідні, ні журналісти кримських ЗМІ досі не побачили результати тесту на коронавірус Москвіна. У свідоцтві про смерть написано "неуточнена кардіоміопатія". Відомо, що у рідних Руслана діагностували вірусну пневмонію.

Нагадаємо, Росія збирається забезпечити кримчан стічними водами.

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