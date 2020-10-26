Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров став об'єктом насмішок під час офіційного візиту до Греції

Причому приводом посміятися над політиком став не сам візит, а його зовнішній вигляд, передає Politeka.net.

Під час зустрічі російського топ-чиновника з міністром закордонних справ Республіки Нікосом Дендіасом маска глави російського зовнішньополітичного відомства, яка, судячи зі знімків, була йому явно замала, привернула увагу присутніх.

Лавров з'явився в захисній масці, одягненій посеред обличчя.

Фотографії, до речі, з'явилися не тільки в пабліках, де вигляд Лаврова висміяли всі, кому не лінь, але і в офіційному Twitter відомства.

"В Афінах відбулася церемонія підписання Спільного меморандуму про проведення Року історії Росія-Греція в 2021 році", – йдеться в підписі до серії фотографій на сторінці МЗС РФ у соцмережі.

У користувачів свій погляд на цей момент.

"ФОТОФАКТ! Міністр закордонних справ РФ Лавров креативно підійшов до вимоги носити маску. ДБ!!!",– говориться в твіті на сторінці Μuд Ρöuccu.

Коментатори сарказму відсипали по саме не хочу.

"Ось що з людьми колумбійський кокс робить", "це не маска, а забрало", "коли перед зустріччю як зазвичай нюхнув, але не розрахував дозу", "це що, правда? С**а, він осліп від захеровської боярки?", "Дик, а шо? Кінь же гаварящий, причому рускагаварящий...", "Йому треба маску для коней", "Криворукий просто. Нічого не вміє", – найпристойніше, що пишуть користувачі соцмереж.

Нагадаємо, Лавров поскаржився на небажання ЄС і ООН допомагати Росії.

Як повідомляла Politeka, Лавров знайшов, на кого перекинути провину за протести в Білорусі.

Також Politeka писала, що Лавров проговорився про інтерес Росії в білоруських протестах.