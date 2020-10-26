Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров стал объектом насмешек во время официального визита в Грецию

Причем поводом посмеяться над политиком стал не сам визит, а его внешний вид, передает Politeka.net.

Во время встречи российского топ-чиновника с министром иностранных дел республики Никосом Дендиасом маска главы российского внешнеполитического ведомства, которая, судя по снимкам, была ему явно маловата, привлекла внимание присутствующих.

Лавров появился в защитной маске, надетой посредине лица.

Фотографии, кстати, появились не только в пабликах, где вид Лаврова высмеяли все, кому не лень, но и в официальном Twitter ведомства.

«В Афинах состоялась церемония подписания Совместного меморандума о проведении Года истории Россия – Греция в 2021 году», – гласит подпись к серии фотографий на странице МИД РФ в соцсети.

У пользователей свой взгляд на этот момент.

«ФОТОФАКТ! Министр иностранных дел РФ Лавров креативно подошёл к требованию носить маску. ДБ!!!», – гласит твит на страничке Μuд Ρöuccu.

Комментаторы сарказма отсыпали по самое не хочу.

«Вот что с людьми колумбийский кокс делает», «Это не маска, а забрало», «Когда перед встречей как обычно нюхнул, но не рассчитал дозу», «Это что, правда? С**а, он ослеп от захеровской боярки?», «Дык, а чё? Лошадь же гаварящая, причем рускагаварящая...», «Ему надо маску для лошадей», «Криворукий просто. Ничего не умеет», – самое приличное, что пишут пользователи соцсетей.

Напомним, Лавров пожаловался на нежелание ЕС и ООН помогать России.

Как сообщала Politeka, Лавров нашел, на кого перебросить вину за протесты в Беларуси.

Также Politeka писала, что Лавров проговорился об интересе России в белорусских протестах.