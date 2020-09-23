Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обвинил Украину в оккупации Донбасса

По словам дипломата, что Украине придется в обязательном порядке выполнить достигнутые ранее договоренности в Минске, а европейские государства якобы подталкивают страну к их нарушению.



"Это, наверное, должно быть считают в Киеве как недвусмысленный сигнал о недопустимости попыток поставить эти Минские соглашения с ног на голову и поменять их последовательность, поставив на первое место фактически оккупацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где были провозглашены так называемые "народные республики", - передает слова Лаврова издание "Хвиля".

Ранее мы сообщали, что РФ перебрасывает военную технику и боеприпасы на Донбасс во время действия перемирия.

Согласно данным разведки, с начала сентября через неконтролируемые Украиной участки границы из России на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях завезено топливо, боеприпасы и даже комплексы "Град".

Также мы сообщали, что на оккупированных территориях Донбасса начались проблемы, которые давно происходят на территории аннексированного Крыма

В частности, на оккупированных территориях Донбасса начались проблемы с водоснабжением. Жители поселков Тореза неделями не получают воду, в городе она идет несколько часов в день, а позже ее снова отключают.

Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".

Также Politeka писала, что российский наемник избил шишку из "ДНР" Басурина в ресторане Донецка.





