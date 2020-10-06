РФ умеет лишь ныть о проблемах, а не исправлять их

В Кремле всерьез испугались из-за желания ЕС сократить долю импорта российских товаров и ввести новые санкции



Дошло до того, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пожаловался на санкции ЕС против России и пригрозил Европе заявив, что "Россия не оставит без внимания" новые ограничения.

Об этом сообщают российские СМИ.

Кроме того, он вспомнил о предпринятых весной попытках Кремля уговорить ведущие мировые державы снять санкции, введенные против РФ в связи с агрессивной политикой России.

Тогда Кремль хотел воспользоваться непростой ситуацией, возникшей в связи с пандемией. В частности, президент России Владимир Путин предлагал странам Евросоюза создать "зеленый коридор" для перемещения лекарств и товаров медицинского назначения. Но предложение не вызвало энтузиазма за пределами РФ.

Попутно Лавров, обвинил и ООН в том, что эта организация не поддержала Россию. По мнению министра иностранных дел РФ, ООН якобы не выполнила свою правозащитную функцию.

Министр РФ не преминул похвалить европейских бизнесменов, которые сотрудничают с РФ, несмотря на позицию властей своих стран.

И заявил, что санкции якобы вредят всем, а не только России. Сказал, что "на Западе только и ищут новый повод, чтобы можно было ввести очередные санкции против России".



Напомним, Лавров проговорился об интересе России в белорусских протестах.