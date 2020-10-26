Незважаючи на те, що шість років тому кримчани "повернулися в рідну гавань" , досі багато хто з них не проти обзавестися українським паспортом

На цю особливість звернув увагу блогер КРИМський бандерівець, передає Politeka.net. Більш того, він зазначив, що в результаті дискусії на цю тему між "ватниками" й "ольгінськими ботами" випливають іноді вельми несподівані речі, які красномовно показують всю картину того, що відбувається в окупованому Криму і настрої мас.

Жителі півострова активно обговорюють в соцмережах, як краще виїхати в Україну, і де простіше зробити паспорт. "Знаючі" радять їхати в Херсон, а також здають явки і паролі.

Коли в коментарях один з учасників дискусії написав про те, що ті, хто отримує український паспорт, нехай там і залишаються, на нього тут же обрушилися самі кримчани.

"Чим рашенські прикордонники кращі? Аж до трусів всі речі обшмонують, шматка нормальної ковбаси не провезешь – щоб вони обіс*ались від тієї ковбаси і горілки, що у людей забирають. А як вони лінійкою відстань між очей заміряють – це взагалі анекдот, а з іншого боку, і не смішно. Якось вже було в історії – там за формою черепа людей на касти ділили. Ваш путлєр людям проблеми створив, адже ті, хто йому повірив, навіть родичів побачити не може. Працював, наприклад, у виборчій комісії – на кордоні їх СБУ вже чекає, і звідки у них ця інформація? Не росія злила, щоб людей роз'єднати?",– пише Едуард Тищенко такому собі "ольгінцю" Сергію Гаймову.

Пізніше на зауваження опонента, що нормальні діти батьків до себе забирають, а не кидають, він відповів:

"А раз розлютив ти мене сильно, я розповім, як там ваші іхтамнєти воюють. Тільки ф*шисти під час війни мирними жителями прикривалися: під'їхали до воріт будинку, розгорнули міномет, пукнули пару раз в бік х*хлів і линяти, а коли отвєтка прилетіла, російські пропагандони тут як тут: подивіться, як х*хли мирних жителів стріляють. А зараз живуть вони під Україною і раді, що війна закінчилася, не потрібно в погребі жити...".

"Ви вважаєте, що у нас зараз рай? Навпаки, батьків забирають з Криму. Тут тільки тепер вмирати добре. Медицина зовсім впала...", - додала Людмила Корольова.

"Тут все рухнуло", - пише користувач під ніком Асса Асса.

Раніше ми писали про те, що природу окупованого Криму наздогнала нова біда. У Чорному морі на берег масово викидаються червонокнижні дельфіни. Цього року загинуло понад 600 особин, що є антирекордом за всі роки спостережень.

Нагадаємо, стало відомо про те, коли Крим отримає українську воду.

Як повідомляла Politeka, кримчани раптово прозріли і повстали проти планів окупантів.

Також Politeka писала, що кримчани поскаржилися на огидну медицину.