Несмотря на то, что шесть лет назад крымчане «вернулись в родную гавань», до сих пор многие из них не против обзавестись украинским паспортом

На эту особенность обратил внимание блогер КРЫМский бандеровец, передает Politeka.net. Более того, он отметил, что в результате дискуссии на эту тему между «ватниками» и «ольгинскими ботами» выплывают иногда весьма неожиданные вещи, которые красноречиво показывают всю картину происходящего в оккупированном Крыму и настроения масс.

Жители полуострова активно обсуждают в соцсетях, как лучше выехать в Украину, и где проще сделать паспорт. «Знающие» советуют ехать в Херсон, а также сдают явки и пароли.

Когда в комментариях один из участников дискуссии написал о том, что те, кто получает украинский паспорт, пусть там и остаются, на него тут же обрушились сами крымчане.

«Чем рашенские погранцы лучше? Вплоть до трусов все вещи обшманывают, куска нормальной колбасы не провезешь — чтоб они обос*ались от той колбасы и водки, что у людей забирают. А как они линейкой расстояние между глаз замеряют — это вообще анекдот, а с другой стороны, и не смешно. Как-то уже было в истории — там по форме черепа людей на касты делили. Ваш путлер людям проблемы создал, ведь те, кто ему поверил, даже родственников повидать не может. Работал, например, в избирательной комиссии — на границе их СБУ уже ждет, и откуда у них эта информация? Не россия слила, чтобы людей разобщить?», – пишет Эдуард Тищенко такому себе «ольгинцу» Сергею Гаймову.

Позже на замечание оппонента, что нормальные дети родителей к себе забирают, а не бросают, он ответил:

«А раз разозлил ты меня сильно, я расскажу, как там ваши ихтамнеты воюют. Только ф*шисты во время войны мирными жителями прикрывались: подъехали к воротам дома, развернули миномет, пукнули пару раз в сторону х*хлов и линять, а когда ответка прилетела, российские пропагандоны тут как тут: посмотрите, как х*хлы мирных жителей стреляют. А сейчас живут они под Украиной и рады, что война закончилась, не нужно в погребе жить…».

«Вы считаете, что у нас сейчас рай? Наоборот, родителей забирают из Крыма. Здесь только теперь умирать хорошо. Медицина совсем рухнула… «, – добавила Людмила Королева.

«Тут все рухнуло», – пишет пользователь под ником Асса Асса.

Ранее мы писали о том, что природу оккупированного Крыма настигла новая беда. В Черном море на берег массово выбрасываются краснокнижные дельфины. В этом году погибло более 600 особей, что является антирекордом за все года наблюдений.

Напомним, стало известно о том, когда Крым получит украинскую воду.

Как сообщала Politeka, крымчане внезапно прозрели и восстали против планов оккупантов.

Также Politeka писала, что крымчане пожаловались на отвратительную медицину.