В окупованому Криму сотнями гинуть дельфіни, які занесені до Червоної книги

На ще один наслідок повернення півострова в "рідну гавань" звернув увагу блогер КРИМський бадерівець, опублікувавши на своїй сторінці в соцмережі відповідний твіт.

"Окупація вбиває все живе: тільки за 10 міс 2020 в Криму виявлено 644 загиблих дельфіни – це черговий російський рекорд. Для порівняння, за весь 2019 – 468. Дельфінів вбиває варварський риболовецький промисел +дельфіни стали частіше викидатися на берег", – йдеться в повідомленні.

За словами керівника Центру вивчення, порятунку та реабілітації морських ссавців "Безтурботне море" Анастасії Коростельової, кількість загиблих цього року дельфінів дійсно шокує.

"Більшу частину виявлених тварин склали азовки (44%), на другому місці — білобочки (26%), рідше зустрічалися афаліни (17%), інші останки не були ідентифіковані до видової приналежності".

Найбільша кількість загиблих тварин була в розпал промислового лову, — 162 особини.

"Це є рекордом для нашої статистики за всі роки роботи в Криму. Також цього року спостерігалася надзвичайно висока смертність білобочок при траловому лові риби, що в попередні роки в подібному масштабі нами не фіксувалося", – зазначила вона.

Третина всіх випадків загибелі цих морських мешканців припадає на Севастополь, чверть – на Сакський район і Євпаторію.

За словами фахівців, головна причина вимирання чорноморських дельфінів є риболовецький промисел.

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