В оккупированном Крыму сотнями гибнут дельфины, которые занесены в Красную книгу

На еще одно последствие возвращения полуострова в «родную гавань» обратил внимание блогер КРЫМский бадеровец, опубликовав на своей странице в соцсети соответствующий твит.

«Оккупация убивает все живое: только за 10 мес 2020 в Крыму обнаружено 644 погибших дельфина - это очередной российский рекорд. Для сравнения, за весь 2019 - 468. Дельфинов убивает варварский рыболовецкий промысел +дельфины стали чаще выбрасываться на берег», – говорится в сообщении.

По словам руководителя Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море» Анастасии Коростелевой, количество погибших в этом году дельфинов действительно шокирует.

«Большую часть обнаруженных животных составили азовки (44%), на втором месте — белобочки (26%), реже встречались афалины (17%), другие останки не были идентифицированы до видовой принадлежности».

Наибольшее количество погибших животных было мае, в разгар промышленного лова, — 162 особи.

«Это является рекордом для нашей статистики за все годы работы в Крыму. Также в этом году наблюдалась чрезвычайно высокая смертность белобочек при траловом лове рыбы, что в предыдущие годы в подобном масштабе нами не фиксировалось», – отметила она.

Треть всех случаев гибели этих морских обитателей приходится на Севастополь, четверть – на Сакский район и Евпаторию.

По словам специалистов, главная причина вымирания черноморских дельфинов является рыболовецкий промысел.

Напомним, Россия собирается снабдить крымчан сточными водами.

Как сообщала Politeka, крымчане пожаловались на отвратительную медицину.

Также Politeka писала, что Россия требует у Украины вернуть воду в Крым, в МИД жестко ответили.