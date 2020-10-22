В МИД Украины ответили Кремлю по поводу проблем Крыма, в которых страна-агрессор постоянно винит Украину

В частности, первая замминистра иностранных дел Эмине Джапарова 21 октября выступила на международной конференции "Проблемные вопросы водоснабжения и использования водных ресурсов Крыма в условиях российской оккупации". Тем временем представители Кремля грозятся обратиться в суд Гааги, если Северо-Крымский канал не будет открыт.

Заявление Эмине Джапаровой было обнародовано в официальном аккаунте МИД Украины в Facebook.

Джапарова заявила, что Кремль "искусственно политизирует" вопрос со снабжением аннексированного Крыма пресной водой. Она напомнила, что РФ является оккупантом, несет полную ответственность за обеспечение захваченных ею территорий и не может выдвигать Украине никаких претензий.

Представительница МИД отметила, что Украина не блокировала ни одного природного водотока в Крым. А на закрытие искусственного канала Киев имел полное право, о чем часто забывает Кремль, обвиняя Украину в катастрофе с водой на полуострове.

"Это цена оккупации, которая только будет расти, и то, о чем Россия должна думать прежде, чем решиться на преступление оккупации украинской территории. Украина не будет поставлять воду для развития российского военно-промышленного комплекса в оккупированном Крыму", - заявила Джапарова.

Замминистра уточнила, что настоящей причиной проблем Крыма с водой стала милитаризация полуострова после оккупации, а также искусственное изменение демографического состава. Из-за появления на полуострове российских войск и простых граждан РФ, спрос на пресную воду резко увеличился. В итоге были за 6 лет почти полностью исчерпаны имеющиеся ресурсы.

Напомним, украинские воины ярко объяснили, почему у РФ нет шансов на Донбассе.

Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.