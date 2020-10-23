Подача води в окупований Крим неможлива найближчим часом навіть за умови повернення півострова під контроль України

Журналіст Лариса Волошина в ефірі Апостроф Live назвала три причини, за якими подача води на півострів представляється нереальною. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

По-перше, зазначила Волошина, відновлення подачі води по Північно-Кримському каналу неможливе тому, що в Криму немає суб'єкта господарювання, який повинен був цю воду прийняти, і з яким Україна могла б підписати відповідний договір.

"Там в будь–якому документі буде значитися "Російська Федерація, Республіка Крим", чого ми не визнаємо", – пояснила вона.

По-друге, за шість років окупації і припинення подачі води канал і вся його інженерна система були розграбовані з боку півострова. Тому пускати воду по такому об'єкту – звідомо провальне рішення.

Ну і третя причина полягає в тому, що вода, яка раніше йшла на півострів, тепер дуже пригодилася Херсонській області, де сьогодні сільське господарство переживає справжній бум.

"Херсонська область зараз цвіте, там багато води, там йде великий розвиток малих фермерських господарств, вирощування риби. Всі речі, яких раніше не було. І виникає питання: ось дати зараз воду Криму, а з цими людьми що робити? Проблема накопичується. Навіть якщо Росія забереться з півострова, це не означає, що наслідки її господарювання можна буде легко вирішити", – пікреслила журналістка.

Тому, впевнена Волошина, питання постачання води в Крим на сьогоднішній момент є закритим.

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