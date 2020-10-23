Скандальна російська співачка Юлія Чичеріна отримала "паспорт ДНР"

Такою звісткою вона поділилася на своїй сторінці в соцмережі.

"Тепер я донеччаночка», – написала Юлія.

Також вона опублікувала фото, на якому притискається до «глави ДНР» Дениса Пушиліна. У руці співачка тримає той самий "паспорт ДНР".

Зазначимо, таку звістку бурхливо зустріли в мережі.

"З паспортом ДНР" Чичеріна зможе подорожувати по всьому світу - наприклад, в Абхазію, Південну Осетію і в "ЛНР"! Паспорт, що відкриває можливості!!!", "Я теж колись з великим задоволенням отримаю паспорт Сполучених Штатів Сибіру, коли вона отримає незалежність від деструктивної Московської імперії», «я дістаю з широких штанин замість паспорта дірку від бублика. Читайте, заздріть - я громадянин Донецької народної республіки", " Паспорт недороссії-все в твоїх руках!«, "Ну, "Ваш діагноз, голубушка, зрозумілий", "От цікаво, це Чичеріна мутувала в Охлобистіна, або Охлобистін в Чичеріну? Або вони взагалі близнюки?» ,- пишуть в мережі.

Нагадаємо, раніше Чичеріна отримала нагрудний знак у вигляді хреста " за службу на Донбасі» від управління народної міліції невизнаної «ДНР».

Як відомо, в 2014 році Юлія Чичеріна підтримала вторгнення російських військових на територію України. Вона регулярно їздила з концертами в невизнані Донецьку і Луганську народні республіки, випустила кліп на присвячену війні пісню «рвати», а в кліпі на пісню «На передовій» знялася разом зі «спецназом ДНР».

Після концерту Чичеріної в Луганську на новий 2015 рік спецслужби України порушили відносно співачки кримінальну справу про «посягання на цілісність держави» і оголосили її в розшук.

Нагадаємо, скандальна Чичеріна "вирушила" до Мотороли: красномовний кадр.

Як повідомляла Politeka, Чичеріна наказала бойовикам помститися Україні:"Донбас повинен увійти в Росію".

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