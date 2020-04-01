Скандальная российская рок-певица Юлия Чичерина, которая активно поддерживает террористов "Л/ДНР", рассказала кто воюет на Донбассе

Так, одиозная артистка отметила, что в зоне военного конфликта в так называемой Л/ДНР, кроме украинских военных, также находятся норвежцы, французы, афроамериканцы и латышские биатлонистки.

Свою безумную теоррию она озвучила для российского издания Царьград.

"Они там воюют за русский мир, за что же еще? Это противостояние России и пиндосов. Я так для себя определила. Понятно, что просто там все с ними, и укр*пы, и норвежцы, там все понаехали, и французы, и биатлонистки латышские. Все там сидят. Чернокожие, которые приезжают на сафари и просто стреляют в старух на огородах", – высказалась скандальная певица.

Также Чичерина добавила, что на Донбассе снайперы убивают "практически всех без разбора", в том числе пожилых людей и работников коммунальных служб.

"Сидят, пьют кофе и просто х*рачат там. Электриков на столбах. Допустим, ломают высоковольтную линию – и сидят снайпера укр*пские или какие, уж и не знаю, кто там они по национальности, ждут. В "брониках" электрики чинят провода. Гибнут. То есть коммунальщиков тоже... Короче, подлая, подлая война. Ничего не поделаешь", – резюмировала Чичерина.

Напомним, скандальная Чичерина решила присоединить к РФ не только Донбасс.

Как писала Politeka, Чичерина собралась на Киев и нелепо опозорилась, сеть бурлит.

Также Politeka сообщала, что скандальная Чичерина опустилась ниже плинтуса на Донбассе.