Скандальная российская рок-певица Юлия Чичерина, которая активно поддерживает террористов "Л/ДНР", рассказала кто воюет на Донбассе
Так, одиозная артистка отметила, что в зоне военного конфликта в так называемой Л/ДНР, кроме украинских военных, также находятся норвежцы, французы, афроамериканцы и латышские биатлонистки.
Свою безумную теоррию она озвучила для российского издания Царьград.
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"Они там воюют за русский мир, за что же еще? Это противостояние России и пиндосов. Я так для себя определила. Понятно, что просто там все с ними, и укр*пы, и норвежцы, там все понаехали, и французы, и биатлонистки латышские. Все там сидят. Чернокожие, которые приезжают на сафари и просто стреляют в старух на огородах", – высказалась скандальная певица.
Также Чичерина добавила, что на Донбассе снайперы убивают "практически всех без разбора", в том числе пожилых людей и работников коммунальных служб.
"Сидят, пьют кофе и просто х*рачат там. Электриков на столбах. Допустим, ломают высоковольтную линию – и сидят снайпера укр*пские или какие, уж и не знаю, кто там они по национальности, ждут. В "брониках" электрики чинят провода. Гибнут. То есть коммунальщиков тоже... Короче, подлая, подлая война. Ничего не поделаешь", – резюмировала Чичерина.
Напомним, скандальная Чичерина решила присоединить к РФ не только Донбасс.
Как писала Politeka, Чичерина собралась на Киев и нелепо опозорилась, сеть бурлит.
Также Politeka сообщала, что скандальная Чичерина опустилась ниже плинтуса на Донбассе.