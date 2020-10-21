Скандальная российская певица Юлия Чичерина похвасталась фотографиями с прогулки по осеннему оккупированному Донецку

Причем артистка, известная своей преданной поддержкой боевиков «ДНР», позировала не только возле парковых скульптур, но и засветилась на «Аллее Героев» в Донецке, где находятся памятники самым одиозным террористам.

Фотографиями она поделилась в своем телеграмм-канале, передает Politeka.net.

Так, на одном из снимков она позирует рядом с бюстом боевика Арсена Павлова, более известного как Моторола.

На второй фотографии Чичерина возле памятника «героя «ДНР»» Олега Мамиева с позывным «Мамай».

Видимо, таким образом певица, которая давно заняла свое место в базе «Миротворца», решила показать уважение к террористам, которых она седьмой год открыто поддерживает.

Чичерина считает, что Донбасс должен обязательно войти в состав России, ведь таким было желание умершего главаря «ДНР» Александра Захарченко. Мол, лишь так можно "спасти" самопровозглашенные «Л/ДНР» от Украины. По ее словам, это наименее болезненный способ для так называемых республик.

Ранее мы писали о том, что Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе, куда поехала, чтобы поддержать армянских военных.

Позже стало известно, что артистка в защитном снаряжении отправилась на линию соприкосновения, где азербайджанский беспилотник накрыл позиции противника. Некоторое время она не выходила на связь, однако позже ее обнаружили в одном из укрытий.

По ее словам, беспилотники накрыли их, когда колонна машин, в которой ехала и она, уже пересекла границу Нагорного Карабаха:

«С беспилотников бомбили мост. Бомбили по старухам. Была воздушная тревога. Машины остановились, спрятаться было негде. Мы прятались под навесиком таким, лавочка закрытая торговая. И я видела, как прячутся дети, бабули. Офигеть, короче. Меня спасла кошка. Я увидела, что кошка спокойно сидит, и я пошла к кошке, села, и мы вместе с ней сидели», – сообщила она пропагандистским ресурсам.

Напомним, скандальная Чичерина решила присоединить к РФ не только Донбасс.

Как писала Politeka, Чичерина собралась на Киев и нелепо опозорилась, сеть бурлит.

Также Politeka сообщала, что скандальная Чичерина опустилась ниже плинтуса на Донбассе.