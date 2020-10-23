Скандальная российская певица Юлия Чичерина получила «паспорт ДНР»

Такой вестью она поделилась на своей странице в соцсети.

«Теперь я дончаночка», – написала Юлия.

Также она опубликовала фото, на котором прижимается к «главе ДНР» Денису Пушилину. В руке певица держит тот самый «паспорт ДНР».

Отметим, такое известие бурно встретили в Сети.

«С "паспортом ДНР" Чичерина сможет путешествовать по всему миру - например, в Абхазию, Южную Осетию и в "ЛНР"! Паспорт, открывающий возможности!!!», «Я тоже когда-то с большим удовольствием получу паспорт Соединенных Штатов Сибири, когда она получат независимость от деструктивной Московской империи», «Я достаю из широких штанин вместо паспорта дырку от бублика. Читайте, завидуйте - я гражданин донецкой народной республики», «Паспорт недороссии - всё в твоих руках!», «Ну, может эта дурище где-нибудь леща хорошего огребет с этим горе-документом», «Ваш диагноз, голубушка, понятен», «Вот интересно, это Чичерина мутировала в Охлобыстина, или Охлобыстин в Чичерину? Или они вообще близнецы?», - пишут в Сети.

Напомним, ранее Чичерина получила нагрудный знак в виде креста «За службу на Донбассе» от Управления народной милиции непризнанной «ДНР».

Как известно, в 2014 году Юлия Чичерина поддержала вторжение российских военных на территорию Украины. Она регулярно ездила с концертами в непризнанные Донецкую и Луганскую народные республики, выпустила клип на посвященную войне песню «Рвать», а в клипе на песню «На передовой» снялась вместе со «спецназом ДНР».

После концерта Чичериной в Луганске на Новый 2015 год спецслужбы Украины возбудили в отношении певицы уголовное дело о «посягательстве на целостность государства» и объявили ее в розыск.

Напомним, скандальная Чичерина "отправилась" к Мотороле: красноречивый кадр.

Как сообщала Politeka, Чичерина приказала боевикам отомстить Украине: "Донбасс должен войти в Россию".

Также Politeka писала, что скандальная Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе, видео: "Группа до сих пор не выбралась из зоны".