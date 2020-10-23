Плани окупантів віддати під забудову території аеродрому "Заводське" під Сімферополем викликали хвилю протестів

Правда, хвиля ця прокотилася лише в соцмережах, а також вилилася у відеозвернення співробітників аеропорту до російського президента Володимира Путіна, передає Politeka.net.

Як відомо, на місці аеродрому планують побудувати новий житловий комплекс, куди потім переселять близько 40 тисяч росіян. Такі перспективи не на жарт розлютили кримчан, які і так вже не знають, куди подітися від напливу громадян РФ.

Вони створили петицію з вимогою не допустити забудову аеродрому, а також раптово прозріли, зрозумівши, що накоїли в 2014 році, коли радісно побігли на референдум.

"Тепер все ясно. Навесні 14 їм не ми були потрібні, а наша територія. А ми тепер, аки індіанці в резервації", "все життя вівця вовків боялася, ну а зжер її пастух", "і так вже все забудували. Скільки можна?! Не Крим, а суцільний бетон", "як сказав нещодавно один з місцевих блогерів - кримчани стали терпилами", "і не тільки аеродроми знищуються. Скільки закрилося лікарень, шкіл, дитсадків, підприємств?! Люди перестали посміхатися", "Україна "Заводське" не чіпала", "скільки по нашому рідному місту довгобудів, недобудов, недоробок, рукожопства! Маса! Ляльковий театр, міст на Гагаріна, гуртожиток для студентів біля озера в районі радіоринку, нова лікарня імені Семашка з тріщиною у фундаменті, парк імені Гагаріна ... У вас, за що не візьметеся, все перетворюється в ла*но, шановні. Не чіпайте готовий діючий аеродром!!! Ви новий не в змозі доробити і створити!!! Не ламайте те, що створили без вас і задовго до вас розумні, віддані по-справжньому своїй справі і Батьківщині люди!" ,– пишуть у коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що з кишень росіян влада планує віддати на Крим ще 50 мільярдів рублів, щоб вирішити проблему з водою.

Нагадаємо, Росія збирається забезпечити кримчан стічними водами.

Як повідомляла Politeka, кримчани поскаржилися на огидну медицину.

Також Politeka писала, що окупанти в Криму злили небезпечні відходи в море, нікому немає діла: кричущі кадри.