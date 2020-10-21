Україні запропонували відмовитися від слова "анексія" щодо Криму

Зокрема, заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко заявив, що тєрмін "анексований" не є коректним щодо тимчасово окупованого Криму, адже саме такого формулювання домагається країна-агресор Росія, передає інтернет-видання Обозреватель.

Чиновник пояснив під час промови, що неправильна термінологія веде до зняття відповідальності з загарбників.



"Хочу підкреслити, що тимчасово окупована територія АР Крим не є жодним чином анексованою, і саме Російська Федерація домагається того, щоб ми почали звикатися з цим і використовували "анексована територія", – сказав Яременко.

За його словами, якщо говорити, що Кримський півострів є анексованим, це означає, що він визнається територією Російської Федерації, а отже, РФ не несе ніяких зобов'язань відповідно до норм міжнародного гуманітарного права на цій території.

Підсумовуючи свою промову, заступник міністра зазначив, що єдиними правильними термінами по відношенню до Криму і Севастополя є "тимчасово окупована територія АР Крим і міста Севастополя" або "спроба анексії".

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