Украине предложили отказаться от слова "аннексия" в отношении Крыма

В частности, заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко заявил, что термин "аннексированный" не является корректным в отношении временно оккупированного Крыма, ведь именно такой формулировки добивается страна-агрессор Россия, передает Обозреватель.

Чиновник пояснил, что неправильная терминология ведет к снятию ответственности с захватчиков.



"Хочу подчеркнуть, что временно оккупированная территория АР Крым не является никоим образом аннексированной, и именно Российская Федерация добивается того, чтобы мы начали свыкаться с этим и использовали "аннексированная территория", – сказал Яременко.

По его словам, если говорить, что Крымский полуостров является аннексированным, это означает, что он признается территорией Российской Федерации, а следовательно, РФ не несет никаких обязательств в соответствии с нормами международного гуманитарного права на этой территории.

Подытоживая, заместитель министра отметил, что единственными правильными терминами по отношению к Крыму и Севастополю является "временно оккупированная территория АР Крым и города Севастополя" или "попытка аннексии".

Напомним, Крым остался без воды не из-за засухи, оккупантов подловили на новой подлости.

Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.