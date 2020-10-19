Унікальне "бірюзове" озеро, яке знаходиться в анексованому Криму, практично висохло

Зокрема, Кримський блогер RoksolanaToday&КрымUA в Twitter повідомила, що озеро Панагія стрімко пересихає.

Вона уточнила, що причиною цього стала посуха і нераціональне використання російськими окупантами водних ресурсів півострова. Крім того, вона опублікувала фото "до і після".

"Посуха. Озеро Панагія – з бірюзового тут залишився тільки ржавий катамаран на дні калюжі під величними скелями і лісом Зеленогір'я. На тарзанці, пам'ятайте-вжууух! і плююх в яскраво-бірюзово-смарагдове озеро?"- написала вона.

В іншій публікації блогер звернула увагу на те, що озеро до анексії Криму в 2014 році було 20 м в глибину. А зараз від барвистих пейзажів нічого не залишилося – замість глибокого озеро "невелика калюжка", біля якої самотньо стоїть катамаран.

"Подивіться свої фото до 2014 – го - озеро Панагія в Зеленогір'ї було аж двадцятиметрової глибини! І види фантастичної яскраво-зеленої води... Зараз калюжа-калюжею і катамаран, як насмішка".



Також раніше повідомлялося, що в невелику водойму перетворилося колись одне з найкрасивіших озер Криму, воно практично зникло. Стало відомо, що Краснокам'янське озеро зникає на очах.

Крім того, було розміщено відео в мережі, на якому відображено нинішній стан найкрасивіщого раніше озера. На опублікованих кадрах помітно, що воно обміліло більш ніж наполовину лише за рік.

Нагадаємо, місцеві жителі тікають з окупованого Криму через масові проблеми.

Також Politeka писала, що окупанти в Криму злили небезпечні відходи в море, нікому немає діла: кричущі кадри.