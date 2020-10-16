На сьомий рік російської окупації Криму все більше кримчан зізнаються, що до 2014 року їм жилося набагато краще

Блогер з ніком "RoksolanaToday & КрымUA" опублікувала в Twitter скріншот поста, розміщеного в соцмережі мешканкою окупованого півострова, яка скаржиться на свавілля окупаційної російської влади, передає діалог.

За її словами, кримчани, бажаючи жити в "рідній гавані", сприяючи російській окупації півострова, впустили, образно кажучи, вовків в отару або лисиць в курник.

Вона також написала, що відомі своєю жадібністю і нехтуванням закону російські бізнесмени швидко повернули півострів в "лихі дев'яності". Адже вони віджимають у кримчан все, що тільки можна: нерухомість, підприємства і малі бізнеси.

Кримчанка також навела приклади, за кілька тижнів до російських бізнесменів в руки перейшли санаторій "Семашко" в Сімеїзі, залишки Приморського парку в Ялті і унікальний винзавод "Масандра".



"Великий розпродаж півострова набирає обертів з такою швидкістю, що ці чорти вже, мабуть, взагалі нічого не соромляться. На жаль, але Крим, який ми так любили, скоро зникне назавжди", - пише кримчанка.

До всього іншого вона додала, що бізнес між собою ділять російські багатії, причому скуповують підприємства за безцінь.

Скупка за непрозорими схемами і рейдерські захоплення всієї хоча б відносно привабливої власності - така поведінка російського бізнесу в окупованому Криму.

Нагадаємо, місцеві жителі тікають з окупованого Криму через масові проблеми.

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