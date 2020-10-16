На седьмой год российской оккупации Крыма все больше крымчан признаются, что до 2014 года им жилось намного лучше
Блогер с ником "RoksolanaToday&КрымUA" опубликовала в Twitter скриншот поста, размещенного в соцсети жительницей оккупированного полуострова, которая жалуется на беспредел оккупационной российской власти, передает Диалог.
По ее словам, крымчане, желая жить в "родной гавани", содействуя российской оккупации полуострова, впустили, образно говоря, волков в отару или лис в курятник.
Она также написала, что известные своей алчностью и пренебрежением закона российские бизнесмены быстро возвратили полуостров в "лихие девяностые". Ведь они отжимают у крымчан все, что только можно: недвижимость, предприятия и малые бизнесы.
"Я убогий, старый и тупой": доведенный до реанимации Тарзан ошеломил Королеву новой выходкой
Как выглядели бы Собчак, Лазарев, Галкин и другие звезды, если бы сильно растолстели: топ смешных фото
Экс-невеста Ди Каприо порезвилась на пляже без купальника и ошеломила жгучим видом: "Лицо на миллион долларов"
«Беременная Настя, поздравляем»: Каменских не смогла скрыть округлившийся животик
Крымчанка также привела примеры, за несколько недель к российским бизнесменам в руки перешли санаторий "Семашко" в Симеизе, остатки Приморского парка в Ялте и уникальный винзавод "Массандра".
"Большая распродажа полуострова набирает обороты с такой скоростью, что эти черти уже, видимо, вообще ничего не стесняются. Увы, но Крым, который мы так любили, скоро исчезнет навсегда", - пишет крымчанка.
Ко всему прочему она добавила, что бизнес между собой делят российские богачи, причем скупают предприятия за бесценок.
Скупка по непрозрачным схемам и рейдерские захваты всей хотя бы относительно привлекательной собственности - таково поведение российского бизнеса в оккупированном Крыму.
Напомним, местные жители бегут из оккупированного Крыма из-за массовых проблем.
Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.