На седьмой год российской оккупации Крыма все больше крымчан признаются, что до 2014 года им жилось намного лучше

Блогер с ником "RoksolanaToday&КрымUA" опубликовала в Twitter скриншот поста, размещенного в соцсети жительницей оккупированного полуострова, которая жалуется на беспредел оккупационной российской власти, передает Диалог.

По ее словам, крымчане, желая жить в "родной гавани", содействуя российской оккупации полуострова, впустили, образно говоря, волков в отару или лис в курятник.

Она также написала, что известные своей алчностью и пренебрежением закона российские бизнесмены быстро возвратили полуостров в "лихие девяностые". Ведь они отжимают у крымчан все, что только можно: недвижимость, предприятия и малые бизнесы.

Крымчанка также привела примеры, за несколько недель к российским бизнесменам в руки перешли санаторий "Семашко" в Симеизе, остатки Приморского парка в Ялте и уникальный винзавод "Массандра".



"Большая распродажа полуострова набирает обороты с такой скоростью, что эти черти уже, видимо, вообще ничего не стесняются. Увы, но Крым, который мы так любили, скоро исчезнет навсегда", - пишет крымчанка.

Ко всему прочему она добавила, что бизнес между собой делят российские богачи, причем скупают предприятия за бесценок.

Скупка по непрозрачным схемам и рейдерские захваты всей хотя бы относительно привлекательной собственности - таково поведение российского бизнеса в оккупированном Крыму.

Напомним, местные жители бегут из оккупированного Крыма из-за массовых проблем.

Также Politeka писала, что оккупанты в Крыму слили опасные отходы в море, никому нет дела: кричащие кадры.