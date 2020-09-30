Окупанти Донбасу продовжують планомірно видавлювати все українське з підконтрольних територій

Після того, як вони "позбулися" української мови, зробивши єдиною державною російську, бойовики дісталися і до найзнаменитішого вищого навчального закладу регіону – Донецького національного університету імені Василя Стуса.

28 вересня в "ДНР" зареєстрували петицію про присвоєння ДНУ імені бойовика Всеволода Петровського, передає "Вільнодумець".

"Всеволод Петровський – випускник історичного факультету ДонНУ. "Історик, поет, філософ, комісар бригади "Привид", – так сказано про нього на меморіальній табличці, розміщеній на будівлі головного корпусу ДонНУ. (Насправді табличка прикріплена на розі будівлі 4 корпусу, що знаходиться близько до головного корпусу ДонНУ. Ніколи комісаром "Привида" В. Петровський не був.)", – йдеться в повідомленні.

На думку авторів петиції, Петровський – приклад для наслідування для випускників університету.

«Присвоєння ДонНУ імені нескінченно близького Донбасу Всеволода Петровського посприяє підйому самосвідомості молоді. Це рішення остаточно поставить крапку на культивованій українцями ідеї присвоїти ДонНУ ім'я нескінченно далекого Донбасу Василя Стуса", - йдеться в тексті петиції.

Петровський після проголошення "ДНР" працював на місцевому радіо, був журналістом в "міністерстві інформації", а потім – воєнкором при "міноборони ДНР". Пізніше його занесло в політвідділ бригади "Привид" під командуванням Олексія Мозгового, де його позивний був "Ковиль".

У грудні 2014 року Петровський подався в бойовики, а через два місяці, в лютому, загинув під Комісарівкою на Луганщині.

На сайті "Миротворець" повідомляється, що він був учасником Майдану 2004 року. Згодом Петровський перейнявся лівими переконаннями, став координатором Донецького міського осередку Руху "Боротьба". Влився до складу НЗФ "Новоросії" в серпні 2014 року.

Батьки бойовика – лікарі, які емігрували до США.

Що стосується ДонНУ, то після початку окупації він переїхав до Вінниці, а разом з ним – справжні професіонали і патріоти. У Донецьку ж залишилися, за інформацією автора, колаборанти і зрадники, а слово "національний" у назві вузу хочуть замінити на "державний", як у Росії.

За словами одного з професорів ДНУ в "ДНР", університет втратив колишній статус, а ставку професора зараз ділять на чотири-п'ять осіб.

"А які можуть бути ставки, якщо студентів немає! Яка нормальна людина пошле свою дитину вчитися в окуповане місто з невизнаним статусом? І така ситуація у всіх донецьких вузах. Можливо, краща ситуація в Технічному університеті. Але і там все в порівнянні з 2013 роком скорочено в 5-8 разів. Шахти закриваються і гірські інженери нікому не потрібні. Тут більше потрібні ПТУ і обслуговуючий персонал", - розповів він.

Нагадаємо, хлопець, який утік з Луганська, розповів, чому вчать дітей в "ЛНР".

Як повідомляла Politeka, окупанти вирішили зіпсувати життя населенню ОРДЛО, цілі сім'ї позбулися останнього.

Також Politeka писала, що ватажки "Л/ДНР" зганьбилися на переговорах по Донбасу.