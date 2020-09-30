Оккупанты Донбасса продолжают планомерно выдавливать все украинское из подконтрольных территорий

После того, как они «избавились» от украинского языка, сделав единственным государственным русский, боевики добрались и до самого знаменитого высшего учебного заведения региона – Донецкого национального университета имени Василия Стуса.

28 сентября в «ДНР» зарегистрировали петицию о присвоении ДНУ имени боевика Всеволода Петровского, передает «Вольнодумец».

«Всеволод Петровский – выпускник исторического факультета ДонНУ. «Историк, поэт, философ, комиссар бригады «Призрак», – так сказано о нем на мемориальной табличке, размещенной на здании главного корпуса ДонНУ. (На самом деле табличка прикреплена на углу здания 4 корпуса, находящегося близко к Главному корпусу ДонНУ. Никогда комиссаром Призрака В.Петровский не был.)», – говорится в сообщении.

По мнению авторов петиции, Петровский – пример для подражания для выпускников университета.

«Присвоение ДонНУ имени бесконечно близкого Донбассу Всеволода Петровского поспособствует подъему самосознания молодежи. Это решение окончательно поставит точку на культивируемой украинцами идее присвоить ДонНУ имя бесконечно далекого Донбассу Василия Стуса», – говорится в тексте петиции.

Петровский после провозглашения «ДНР» работал на местном радио, был журналистом в «министерстве информации», а затем – военкором при «минобороны ДНР». Позже его занесло в политотдел бригады «Призрак» под командованием Алексея Мозгового, где его позывной был «Ковыль».

В декабре 2014 года Петровский подался в боевики, а через два месяца, в феврале, погиб под Комиссаровкой на Луганщине.

На сайте «Миротворец» сообщается, что он был участником Майдана 2004 года. Впоследствии Петровский проникся левыми убеждениями, стал координатором донецкой городской ячейки движения «Боротьба». Влился в состав НВФ «Новороссиии» в августе 2014 года.

Родители боевика – врачи, эмигрировавшие в США.

Что касается ДонНУ, то после начала оккупации он переехал в Винницу, а вместе с ним – настоящие профессионалы и патриоты. В Донецке же остались, по информации автора, коллаборанты и предатели, а слово «национальный» в названии вуза хотят заменить на «государственный», как в России.

По словам одного из профессоров ДНУ в «ДНР», университет утратил былой статус, а ставку профессора сейчас делят на четыре-пять человек.

«А какие могут быть ставки, если студентов нет! Какой нормальный человек пошлет своего ребенка учиться в оккупированный город с непризнанным статусом? И такая ситуация во всех донецких вузах. Возможно, лучше ситуация в Техническом университете. Но и там все в сравнении с 2013 годом сокращено в 5-8 раз. Шахты закрываются и горные инженеры никому не нужны. Здесь больше нужны ПТУ и обслуживающий персонал», – рассказал он.

Напомним, сбежавший из Луганска парень рассказал, чему учат детей в «ЛНР».

Как сообщала Politeka, оккупанты решили испортить жизнь населению ОРДЛО, целые семьи лишились последнего.

Также Politeka писала, что главари "Л/ДНР" опозорились на переговорах по Донбассу.