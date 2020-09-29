Журналист, представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш резко высказался о главарях "Л/ДНР"

По его словам, представители "Л/ДНР" в Трехсторонней контактной группе на заседаниях показали свое настоящее лицо, они все время говорят, грубо перебивают других и все время выступают с претензиями к Украине.

Об этом Сергей Гармаш рассказал в интервью для журналистов издания Обозреватель. Он также добавил, что главари террористов позволяют себе лишнее - говорить с иронией, а иногда с, как они думают, сарказмом. Таким поведением они позорят себя.

"Когда ты знаешь, что человек – марионетка, ничего не решает, но делает вид, что он большой босс – это выглядит забавно", – отметил он.

По словам Гармаша, Россия на переговорах старается молчать, а если говорит, то лишь как "посредник".

"Грызлов (Борис Грызлов, полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, – прим. ред.) так открыто говорит, что РФ – посредник, хотя Украина, понятное дело, согласия на такое посредничество не давала, и Россия – сторона Трехсторонней контактной группы, – не ОРДЛО", – подчеркнул журналист.

Также ранее сообщалось, что в ответ на то, что недавно Фокин заявил, что может уйти из состава ТКГ, если власти не будут прислушиваться к его мнению, Сергей Гармаш сказал, что это маловероятно.

Напомним, план Путина по разделению Украины провалился, у РФ остался один выход: появилось заявление.

Как сообщала Politeka, боевики "Л/ДНР" пригрозили атаковать Украину в полную силу: "Мы только сдерживались".

Также Politeka писала, что за спиной Украины в Германии решили, что делать с Донбассом: переговорщик Путина раскрыл детали.