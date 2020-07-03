Лидер ЛДПР Владимир Жириновский никак не может оставить в покое Украину, продуцируя все новые и новые бредовые заявления

Так, скандально известный политик предложил внести изменение в Конституцию РФ, которое бы предусматривало вхождение других государств в состав РФ.

По информации «Диалог.UA», Жириновский считает, что благодаря этой норме все желающие смогут стать субъектами Российской Федерации, ускорив процедуру реинтеграции. Особенно, уверен он, это касается бывших союзных республик. Однако лидер ЛДПР не исключает и более широкой географии.

«Может, еще где-то появятся пророссийские силы: хоть в Финляндии, хоть в Монголии, хоть в Болгарии, или когда Сербию прижмут со всех сторон...», - заявил он.

Обсуждая свое предложение, Жириновский отметил, что такой возможностью смогут воспользоваться «ДНР» и «ЛНР». Вместе с этим, считает он, России «выгоднее» захватить всю территорию Украины, чтобы не оставалось очага напряженности.

Что касается объединения РФ и Беларуси, то тут вопрос еще остается открытым из-за несговорчивости Александра Лукашенко. Он не хочет слияния и борется за суверинитет страны.

Как известно, Жириновский, как и Путин, никогда не скрывал ностальгии по СССР и часто заявлял о необходимости его возрождения в новом виде, но под руководством Кремля.

Ранее мы писали о том, что лидер ЛДПР не смог пройти мимо языкового скандала, который разгорелся после того, как компания McDonald's в меню онлай-заказов оставила только украинский и английский языки, убрав оттуда русский.

Он откликнулся на призыв журналиста Сергея Мардана, который предложил бойкотировать эту сеть ресторанов.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов.

Как сообщала Politeka, обезумевший Жириновский пригрозил Украине из-за фильма.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.

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