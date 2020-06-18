Лидер ЛДПР с самого начала невзлюбил эту сеть ресторанов

Российский политик Владимир Жириновский озаботился меню McDonald's в Украине

Лидер ЛДПР не смог пройти мимо языкового скандала, который разгорелся после того, как компания в меню онлай-заказов оставила только украинский и английский языки, убрав оттуда русский, передает Politeka.net.

В своем телеграмм-канале он написал, что он откликнулся на призыв журналиста Сергея Мардана, который предложил бойкотировать McDonald's в ответ на отказ сети ресторанов включить русский язык в меню в Украине.

«Мы поддерживаем этот призыв, и мы уже много лет назад это делали. Еще в 1990-м году я впервые побывал в Макдоналдсе, попробовал «Биг-Мак» - он мне совершенно не понравился, я его выкинул и растоптал. А в 2014 г. мы проводили митинг у на Пушкинской площади за закрытие всей сети», – пишет он.

В своей публикации он обратился к руководству российского McDonald's, чтобы те «повлияли» на украинских коллег восстановить русское меню.

«Если этого не произойдет, мы начнем всемирную акцию бойкота этой сети за дискриминацию, и нас поддержат протестующие в США, которым тоже надоело терпеть ущемления из-за национальности или цвета кожи, на нашу сторону встанут левые во Франции и многие-многие другие», – пафосно подытожил лидер ЛДПР.

Ранее мы писали о том, что Жириновский захотел поставить на колени весь мир. По его словам, народы должны отвечать за преступления своих правителей и покаяться перед теми, кого ущемляли. Мол, не только белые американцы должны становиться на колени перед темнокожими, но и британцы перед гражданами Индии и так далее.

Мы также сообщали, что Жириновский выдал, как Россия должна опустошить Украину. По его невменяемой идее, этого получиться добиться путем массовой выдачи паспортов Российской Федерации ее гражданам.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов.

Как сообщала Politeka, обезумевший Жириновский пригрозил Украине из-за фильма.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.