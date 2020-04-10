Одиозный российский политик Владимир Жириновский пригрозил сжечь украинские города напалмом
Очередные угрозы от скандального лидера партии "ЛДПР" прозвучали в эфире пропагандистского шоу "60 минут".
Жириновский вышел из себя после просмотра трейлера фильма "Наши котики", где мастера графики добавили в кадр известных голливудских звезд.
В фильме рассказывается о том, как в разгар гибридной войны России против Украины инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов едут добровольцами на Восток. Впоследствии к четверке присоединяется амбициозная журналистка для выполнения секретного задания.
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Ни у одного из них нет боевого опыта, никто ничего не знает о намерениях командования, и почти не ориентируется на местности. Впрочем, именно они становятся причиной грандиозного фиаско масштабной операции врага.
Такие кадры заставили Жириновского плеваться желчью.
"Всех уничтожим! Напалмом сжечь всех! Чтобы ни Киева не было, ни Львова, ничего не было!" – закричал он после просмотра видео.
Ранее Жириновский заявил, что якобы украинцы уже давно мечтают о том, чтобы российские оккупанты вторглись на территорию Украины. Кроме того, Жириновский отметил, что украинцы могут приготовить цветы для оккупантов.
Он также добавил, что Россия не собирается предпринимать никаких действий, пока украинский народ сам не станет зазывать россиян к себе.
По его словам, если бы россияне могли забрать себе всю территорию Украины, как было с Крымом, то они бы это уже давно сделали.
«Но тогда вся остальная Украина, как Крым, не хотела к нам идти. Они еще пользовались какой-то свободой. Они же не знали, что случится через пять лет. Вот сейчас Украина готова», - утверждает Жириновский.
Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов
Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.
Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.