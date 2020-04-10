Одиозный российский политик Владимир Жириновский пригрозил сжечь украинские города напалмом

Очередные угрозы от скандального лидера партии "ЛДПР" прозвучали в эфире пропагандистского шоу "60 минут".

Жириновский вышел из себя после просмотра трейлера фильма "Наши котики", где мастера графики добавили в кадр известных голливудских звезд.



В фильме рассказывается о том, как в разгар гибридной войны России против Украины инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов едут добровольцами на Восток. Впоследствии к четверке присоединяется амбициозная журналистка для выполнения секретного задания.



Ни у одного из них нет боевого опыта, никто ничего не знает о намерениях командования, и почти не ориентируется на местности. Впрочем, именно они становятся причиной грандиозного фиаско масштабной операции врага.



Такие кадры заставили Жириновского плеваться желчью.