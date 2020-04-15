От этого пострадают все украинцы

Скандальный российский политик Владимир Жириновский решил выдвинуть Украине суровый ультиматум

Депутат Госдумы РФ и лидер ЛДПР возмутился водной блокадой Крыма со стороны Украины. Как сообщает Politeka.net, Владимир Жириновский пригрозил украинцам настоящей водной катастрофой, если Киев не пойдет на уступки.

«Не нужно торговаться с Украиной из-за водной блокады Крыма. Нужно научиться проводить жесткую внешнюю политику, чтобы никто впредь не вздумал подобным образом шантажировать Россию», – публично объявил российский депутат.

По словам Владимира Жириновского, Россия может перекрыть для Украины весь Днепр. Депутат даже поставил конкретные сроки. Это грозит стране тотальной засухой. Вот только непонятно, как россияне могут реализовать свою угрозу.

«Я бы дал Киеву 48 часов или мы перекроем воды Днепра и засушим всю Украину», — заявил Жириновский.

Ранее глава ЛДПР пригрозил выжечь напалмом украинские города. Он зашелся истерикой во время пропагандистского шоу "60 минут", увидев трейлер фильма "Наши котики", где монтажеры добавили в кадр звезд Голливуда. Картина рассказывает о добровольцах на Донбассе.

"Всех уничтожим! Напалмом сжечь всех! Чтобы ни Киева не было, ни Львова, ничего не было!" – пригрозил Жириновский.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.