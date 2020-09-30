Посуха, що накрила Крим, продовжує свою чорну справу, знищуючи все більше водосховищ

Слідом за Сімферопольським водосховищем, в якому залишилося критично мало води, половину ресурсів втратило Чорноріченське, яке живить прісною водою Севастополь і села Байдарської долини.

Фото того, що залишилося від колись величезної водойми, опублікував в Twitter блогер Wasily Crimea.

"Чорноріченське водосховище, що живить Севастополь, наближається до стану "калюжка" (хоча до стану Сімферопольського поки не дійшло)", – підписав він знімки.

За інформацією окупаційної влади, обсяг води в цьому водосховищі знизився наполовину, і ситуація продовжує погіршуватися щодня.

Люди, які живуть в селі Павлівка в Байдарській долині, відзначають, що так сильно водосховище не міліло останні кілька десятиліть. За їх словами, повністю пересохли річки Арманка, Бага, Узунджі і дрібні притоки річки Чорної.

Чорноріченське водосховище є найбільшим водосховищем Криму з об'ємом 64,2 млн. кубометрів води.

Раніше ми писали про те, що проблеми з водою спостерігаються і на Донбасі. Так, Ісаківське водосховище в Луганській області за декілька кілометрів від окупованого міста Алчевськ бойовики перетворили на калюжу. Незабаром воно може і зовсім зникнути.

При цьому, в липні сепаратистські ЗМІ повідомляли, що ватажок так званої "ЛНР" заявив про прийняття програми з порятунку Ісаківського водосховища. Він пояснив, що рівень води істотно знизився після того, як у водосховищі перестала надходити вода із законсервованої раніше шахти "Романівська".

Ми також розповідали про те, що "глава" окупаційної влади Криму зажадав викупити у жителів приватних будинків їх свердловини з водою, а тим, хто не піде на угоду, пригрозив серйозними неприємностями.

Нагадаємо, у Зеленського відповіли на благання окупантів про подачу води до Криму.

Як повідомляла Politeka, Росія урізує витрати на Крим, рахунок йде на мільярди.

Також Politeka писала, що у мережі показали, як окупанти знищують водосховища Криму.