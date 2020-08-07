Украденный полуостров становится все более тяжелой ношей для россиян

Крымчан, которым и так в последнее время живется непросто, ждут новые трудности

Дело в том, что в Министерстве финансов Российской Федерации предложили сократить расходы на финансирование государственных программ по социально-экономическому развитию Крыма.

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на российские СМИ.

Уже в следующем году расходы на оккупированный полуостров могут уменьшиться на 8,5 млрд рублей — до 76,1 млрд. А в 2022-м финансирование госпрограмм упадет еще на 9,1 млрд, составив 82,3 млрд. рублей.

Аналогичной информацией поделился на своей странице в соцсети и блогер Մιtαuskαs.

«Хорошие новости для крымских коллаборантов. Скоро у них будет много камней с неба!», – подписал он свою публикацию.

Хорошие новости для крымских коллаборантов. Скоро у них будет много камней с неба! pic.twitter.com/tAjctLmfWH — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) August 6, 2020

«Страна-банкрот», «И не хило так, за 2 года на почти 20 лярдов. Хорошо», «Им же главное было умереть в рашке и побольше камней с неба», «Кадырову к 300 ярдам +200 крымских!», «Достаточно расцвели уже, хватит!», «Ожидаемо, что рано или поздно, но мокши приведут Крым в то состояние, в каком он был до 1954 года», «Больше камней с неба!», – иронизируют в комментариях.

Ранее мы писали, что жители Крыма жалуются на бездействие властей в решении вопроса с обеспечением полуострова водой. Они с ностальгией вспоминают, как Украина через Северо-Крымский канал поставляла воду из Днепра, и просят вернуть «все обратно».

Мы также рассказывали о том, что в Генштабе РФ открыто заговорили о возможности применения ядерного оружия. Силовики заявили, что воспользуются им в ответ на угрозы со стороны других стран России или ее союзникам.

Напомним, туристы из РФ взбесили крымчан, газоны превратили в пляж.

Как сообщала Politeka, Поклонская посетила Крым и пожаловалась на беспредел.

Также Politeka писала, что эксперт рассказал, чем закончится военная операция в Крыму.