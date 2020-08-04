Возвращение Крыма в «родную гавань», проще говоря, оккупация Россией, все больше и больше заставляют местных жителей тосковать по Украине

В социальных сетях жители полуострова жалуются на то, во что россияне превращают Крым на гетто. Очередную порцию возмущений предоставил на своей странице в Twitter блогер под ником Крымский Бандеровец, передает Politeka.net.

Он традиционно опубликовал скрины, из которых ясна общая картина жизни на полуострове. Так, топ-новость последних дней – это охранник с нагайкой, прогнавший семью с частного якобы пляжа.

«Теперь нагайки в ход пошли. Пойдешь на пляж в один день и окажешься покалеченным или убитым. И ведь не местный этот нелюдь», «Добро пожаловать в Крым. Все включено», «Может, крепостное право вернули, а мы еще не в курсе?», «Не оправдываю хамства, но насколько уже задолбали эти заборы и «хозяева» пляжей. Везде только и читаешь: выгнали там, выгнали сям. Раньше было еще больше людей, но такой ерунды не было. А сейчас куда ни плюнь – все частное или в аренде», «Реалии российского Крыма! Хочешь попасть на пляж – получи плеткой или гони 200 тыс.», «Русский мир во всей красе! За это мы ходили на референдуим?»– пишут крымчане, подчеркивая, что от прошлой жизни, когда местные действительно чувствовали себя людьми не второго сорта, остались в прошлом.

Также жители Крыма, особенно Севастополя, в шоке от культуры «братьев». Сесевастопольцы возмущаются тем, что нетрезвые гости города превратили газоны на Приморском бульваре в пляж. Севастопольцев шокировало то, что для россиян, как оказалось, в порядке вещей - лежание на газонах.



Однако автор публикации не испытывает никакого сочувствия к согражданам, которые теперь активно негодуют.

«Вы сами всего этого хотели — получите плети, заборы, ограждения, скоро самые лакомые куски земли и прибрежной территории отойдут ненасытной своре чинуш, остальное — под застройку отельчиками, и вы будете смотреть на море через решетку», – резюмировал он.

Напомним, Поклонская посетила Крым и пожаловалась на беспредел.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, куда движется Россия при путинском режиме.

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