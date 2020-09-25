У жителей Крыма из кранов течет вода черного цвета

Как передает Politeka, соответствующее видео появилось в Твиттере.

Так, опубликованные в соцсети кадры свидетельствуют, что ситуация с водой на территории оккупированного Крыма продолжает стремительно ухудшаться.

На видео можно заметить, какая "вода" льется из кранов жителей Симферополя. Один из жителей полуострова снял на камеру своего мобильного телефона темно-коричневую жидкость в ванной своей квартиры.

"Доброе утро, Симферополь. Нефть пошла) 24.09. А так были бы солдаты НАТО", - иронизирует автор видео.

В туалете в сливной бачок набирается субстанция такого же цвета и консистенции.

Видео появилось в социальных сетях 24 сентября 2020 года. Пользователи отмечают, что такая вода в городском водопроводе станет настоящей катастрофой для сантехники квартир Симферополя, которая быстро придет в негодность и будет испорчена.

Следует отметить, что данная катастрофа с водой может ожидать и всю систему водопровода и канализации, поскольку такая вода нанесет коммуникациям непоправимый вред. Судя по всему, россияне планируют закачать в батареи и в системы отопления такую же субстанцию с непрогнозируемыми последствиями.

Как известно, проблема с водой на территории Крыма давно обострилась, потому что Украина отказалась обеспечивать водой аннексированную у нее территорию. Россияне тем временем неспособны наладить качественное водоснабжение в Крыму.

Напомним, в сети показали, как оккупанты уничтожают водохранилища Крыма.

Как сообщала Politeka, туристы из РФ разозлили крымчан, газоны превратили в пляж.