Кримчани поскаржились Держдумі РФ на катастрофічну ситуацію з водою на території окупованого півострова

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Діалог".

Так, в одному з кримських пабліків з'явилися звернення до депутатів Держдуми РФ, які представляють інтереси півострова, і особисто до так званого глави Криму Сергія Аксьонова.

"Щоденні засідання штабу по забезпеченню Криму водою схожі на дитячий сад - доповідь, скільки надійшло скарг на відсутність води, скільки звернулося громадян, що вода в бочці брудна - цирк", - йдеться в повідомленні кримчан.

Жителі півострова вимагають пояснень щодо того, які заходи Сімферополь пропонує Кремль для вирішення кризи з водою.

"Те, що пише МінЖКГ - збільшимо до 2030 року на 19% водовідведення - сміх - це навіть не покриє потребу в каналізації, знову будуючогося житла. А 70% жителям всього Криму в якому столітті чекати на каналізацію? У забезпеченні жителів якісною питною водою - такі ж відповіді. Пора спитати з нашої законодавчої влади - яку роботу вони провели в напрямку забезпечення Криму водою?" - запитали кримчани.

Кримчани вимагають відповідей на питання про те, що було зроблено усіма профільними комітетами, які мають хоч, якесь відношення до водозабезпечення Криму водою, яку роботу вони проведи за шість років, з якими ініціативами вийшли.

Нагадаємо, у мережі показали, як окупанти знищують водосховища Криму.

Як повідомляла Politeka, туристи з РФ розлютили кримчан, газони перетворили на пляж.