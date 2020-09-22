Крымчане пожаловались Госдуме РФ на катастрофическую ситуацию с водой на территории оккупированного полуострова

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Диалог".

Так, в одном из крымских пабликов появились обращения к депутатам Госдумы РФ, представляющим интересы полуострова, и лично к так называемому главе Крыма Сергею Аксенову.

"Ежедневные заседания штаба по обеспечению Крыма водой похожи на детский сад - доклад, сколько поступило жалоб на отсутствие воды, сколько обратилось граждан, что вода в бочке грязная - цирк", - говорится в сообщении крымчан.

Жители полуострова требуют объяснений относительно того, какие меры Симферополь предлагает Кремль для разрешения кризиса с водой.

"То, что пишет МинЖКХ - увеличим к 2030 году на 19% водоотведение - это даже не покроет потребность в канализации, вновь строящегося жилья. А 70% жителям всего Крыма в каком веке ждать канализацию? В обеспечении жителей качественной питьевой водой - такие же ответы. Пора спросить с нашей законодательной власти - какую работу они провели в направлении обеспечения Крыма водой?"- спросили крымчане.

Крымчане требуют ответов на вопросы о том, что было сделано всеми профильными комитетами, которые имеют хоть какое-то отношение к водообеспечению Крыма водой, какую работу они проведи за шесть лет, с какими инициативами вышли.

Напомним, в сети показали, как оккупанты уничтожают водохранилища Крыма.

Как сообщала Politeka, туристы из РФ разозлили крымчан, газоны превратили в пляж.