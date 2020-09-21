У невелику водойму перетворилося колись одне з найкрасивіших озер Криму, воно практично зникло

Стало відомо, що Краснокам'янське озеро зникає на очах. Про це повідомили "Крим.Реалії" в Twitter. Крім того, було розміщено відео, на якому відображено нинішній стан озера. На кадрах помітно, що воно обміліло більш ніж наполовину, лише за рік.

Жінка, яка знімала ці кадри, стоїть на тому місці, де ще нещодавно був берег озера (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Озеро в Краснокаменському в Криму. До і після. Відео до знято в травні 2020, відео вже пересохлого озера - 16 Вересня 2020", - йдеться в підписі до відео.

Це озеро Краснокам'янське розташоване не в північних і центральних регіонах Криму, де окупаційна "влада" пов'язує водну проблему з припиненням подачі на півострів води по Північно-Кримському каналу.

Навпаки, воно розташоване в південній частині півострова - неподалік від селища Краснокам'янка, що знаходиться поруч з відомим кримським курортом Гурзуф.

Озеро в Краснокаменском в Крыму. ДО и ПОСЛЕ.



Видео ДО снято в мае 2020, видео уже пересохшего озера - 16 сентября 2020



Видео предоставила наша инстаграм-подписчица avelina.shhamly pic.twitter.com/rE5YLRuUae — Крым.Реалии (@krymrealii) September 17, 2020

Краснокам'янське озеро згадано в безлічі путівників і туристичних довідників як унікальне і як одне з найкрасивіших місць в Криму.



Варто відзначити, що озеро розташоване на висоті 370 метрів над рівнем моря.

Нагадаємо, у мережі показали, як окупанти знищують водосховища Криму.

Як повідомляла Politeka, туристи з РФ розлютили кримчан, газони перетворили на пляж.

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