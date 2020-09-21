В небольшой водоем превратилось некогда одно из красивейших озер Крыма, оно практически исчезло

Стало известно, что Краснокаменское озеро исчезает на глазах. Об этом сообщили "Крым.Реалии" в Twitter. Кроме того, было размещено видео, на котором запечатлено нынешнее состояние озера. На кадрах заметно, что оно обмелело более чем наполовину лишь за год.

Снимавшая эти кадры женщина стоит на том месте, где еще недавно был берег озера (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Озеро в Краснокаменском в Крыму. До и после. Видео до снято в мае 2020, видео уже пересохшего озера - 16 сентября 2020", - говорится в подписе к видео.

Это озеро Краснокаменское расположено не в северных и центральных регионах Крыма, где оккупационные "власти" связывают водную проблему с прекращением подачи на полуостров воды по Северо-Крымскому каналу.

Наоборот, оно расположено в южной части полуострова - неподалеку от поселка Краснокаменка, находящегося рядом с известным крымским курортом Гурзуф.

Озеро в Краснокаменском в Крыму. ДО и ПОСЛЕ.



Видео ДО снято в мае 2020, видео уже пересохшего озера - 16 сентября 2020



Видео предоставила наша инстаграм-подписчица avelina.shhamly pic.twitter.com/rE5YLRuUae — Крым.Реалии (@krymrealii) September 17, 2020

Краснокаменское озеро упомянуто во множестве путеводителей и туристических справочников как уникальное и как одно из красивейших мест в Крыму.



Стоит отметить, что озеро расположено на высоте 370 метров над уровнем моря.

Напомним, в сети показали, как оккупанты уничтожают водохранилища Крыма.

Как сообщала Politeka, туристы из РФ взбесили крымчан, газоны превратили в пляж.

Также Politeka писала, что Россия урезает расходы на Крым, счет идет на миллиарды.