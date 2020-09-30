Засуха, накрывшая Крым, продолжает свое черное дело, уничтожая все больше водохранилищ

Вслед за Симферопольским водохранилищем, в котором осталось критически мало воды, половину ресурсов потеряло Чернореченское, которое питает пресной водой Севастополь и села Байдарской долины.

Фото того, что осталось от некогда огромного водоема, опубликовал в Twitter блогер Wasily Crimea.

«Питающее Севастополь Чернореченское водохранилище приближается к состоянию «лужица» (хотя до состояния Симферопольского пока не дошло)», – подписал он снимки.

По информации оккупационных властей, объем воды в этом водохранилище снизился наполовину, и ситуация продолжает ухудшаться с каждым днем.

Люди, которые живут в селе Павловка в Байдарской долине, отмечают, что так сильно водохранилище не мелело последние несколько десятилетий. По их словам, полностью пересохли реки Арманка, Бага, Узунджи и мелкие притоки реки Черной.

Чернореченское водохранилище является крупнейшим водохранилищем Крыма с объемом 64,2 млн. кубометров воды.

Ранее мы писали о том, что проблемы с водой наблюдаются и на Донбассе. Так, Исаковское водохранилище в Луганской области в нескольких километрах от оккупированного города Алчевск, боевики превратили в лужу. Вскоре оно может и вовсе исчезнуть.

При этом, в июле сепаратистские СМИ сообщали, что главарь так называемой «ЛНР» заявил о принятии программы по спасению Исаковского водохранилища. Он пояснил, что уровень воды существенно снизился после того, как в водохранилище перестала поступать вода из законсервированной ранее шахты «Романовская».

Мы также рассказывали о том, что «глава» оккупационной власти Крыма потребовал выкупить у жителей частных домов их скважины с водой, а тем, кто не пойдет на сделку, пригрозил серьезными неприятностями.

Напомним, у Зеленского ответили на мольбы оккупантов о подаче воды в Крым.

Как сообщала Politeka, Россия урезает расходы на Крым, счет идет на миллиарды.

Также Politeka писала, что в сети показали, как оккупанты уничтожают водохранилища Крыма.